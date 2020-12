Roma, l'8 dicembre città blindata: strade a numero chiuso, luminarie, shopping. Ecco cosa cambia (Di venerdì 4 dicembre 2020) strade illuminate a festa ma a numero chiuso e controlli a tappeto: parte il primo weekend natalizio e tutto sarà, ovviamente, nel rispetto delle norme anti-Covid. strade OFF LIMITS Per evitare ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020)illuminate a festa ma ae controlli a tappeto: parte il primo weekend natalizio e tutto sarà, ovviamente, nel rispetto delle norme anti-Covid.OFF LIMITS Per evitare ...

Benji_Mascolo : Il 10 dicembre 2020 saranno 10 anni di amicizia insieme. Che dici, vieni a Roma a trovarmi sul set finalmente e ci rivediamo? @fedefederossi - OperaRoma : Sabato 5 dicembre alle 16.15 ‘Il barbiere di Siviglia’ di #Rossini apre la stagione 2020/21 dell'Opera di Roma, tra… - TeatroVascello : Teatro Vascello via Giacinto Carini, 78 Roma Programmazione Spettacoli in Streaming dal 2 al 6 dicembre 2020… - TeatroVascello : Roma, Teatro Vascello - Programmazione Spettacoli in Streaming dal 2 al 6 dicembre 2020 - MarioBocchio : RT @PaolaFe60208246: Condannata la #Shell per #inquinamentoambientale in #Nigeria -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dicembre Nuove aperture a Roma dicembre 2020: il coraggio dei ristoratori romani Puntarella Rossa La NEVE è tornata a far capolino nel LAZIO. Gelate ai Castelli Romani

Quella neve che sta ammantando di bianco il Nord Italia è tornata a far capolino anche sula nostra regione, lasciando testimonianza del suo passaggio con una coltre bianca nelle località ad altitudine ...

Il cardinale Bassetti, presidente Cei, esce dall’ospedale: «Sono stato nel deserto, ma con gli angeli»

PANDEMIA Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, giovedì 3 dicembre ha lasciato il policlinico universitario Agosti ...

Quella neve che sta ammantando di bianco il Nord Italia è tornata a far capolino anche sula nostra regione, lasciando testimonianza del suo passaggio con una coltre bianca nelle località ad altitudine ...PANDEMIA Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, giovedì 3 dicembre ha lasciato il policlinico universitario Agosti ...