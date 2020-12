Paura sul treno, immigrato rifiuta la mascherina e assale il controllore. Tra le urla spunta un coltello (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paura sul treno: un immigrato assale il controllore che lo esorta a indossare la mascherina. Tra le urla e le minacce, spunta anche un coltello… Siamo alle solite. Ancora terrore sui treni. Ancora un immigrato violento pronto a colpire duro di fronte a un semplice richiamo verbale. Stavolta siamo in Piemonte, su un convoglio della linea Torino-Ceres alla stazione di Venaria Reale. Un giovane immigrato guineano semina il panico tra i passeggeri a bordo, spaventati che l’aggressività brutale dello straniero possa scatenarsi anche contro uno di loro. Il ragazzo, peraltro, sfodera subito un coltello per dare ulteriore forza alle minacce, in quei concitati momenti, rivolte al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020)sul: unilche lo esorta a indossare la. Tra lee le minacce,anche un… Siamo alle solite. Ancora terrore sui treni. Ancora unviolento pronto a colpire duro di fronte a un semplice richiamo verbale. Stavolta siamo in Piemonte, su un convoglio della linea Torino-Ceres alla stazione di Venaria Reale. Un giovaneguineano semina il panico tra i passeggeri a bordo, spaventati che l’aggressività brutale dello straniero possa scatenarsi anche contro uno di loro. Il ragazzo, peraltro, sfodera subito unper dare ulteriore forza alle minacce, in quei concitati momenti, rivolte al ...

stazzitta : Io ho paura, non ci vado, mi do malata? Risp sul mio @XFactor_Italia #XF2020 - LegaSalvini : RIFIUTANO DI RIFERIRE AL PARLAMENTO! Massimiliano Romeo: È scandaloso che oggi la maggioranza non abbia votato la… - SecolodItalia1 : Paura sul treno, immigrato rifiuta la mascherina e assale il controllore. Tra le urla spunta un coltello… - D10s10275944 : @MarcoDod46 Questo è quello che pensi tu... Se fossi così sicuro,in questo momento saresti sul divano a guardare un… - ArielloGiuliano : Gli zingari hanno anticorpi che noi ci sogniamo.. Probabilmente è il popolo che ha più probabilità di sopravvivenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura sul Paura sul treno, immigrato rifiuta la mascherina e assale il controllore. Tra le urla spunta un... Secolo d'Italia Covid generation, tra pessimismo e voglia di riscatto la pandemia vista dai giovani

Angoscia, confusione, ma anche volontà di adattamento: è quello che emerge da un sondaggio diffuso online dagli studenti dell’Università dell’Insubria. Che racconta i ragazzi al tempo del virus ...

Harry Styles ripensa al suo album di debutto: «Avevo paura di sbagliare»

Quando ha pubblicato il suo album di debutto da solista Harry Styles ha «avuto paura di sbagliare». Con il suo omonimo LP del 2017 “Watermelon Sugar”, Harry è rimasto nella sua zona di comfort. «Amo t ...

Angoscia, confusione, ma anche volontà di adattamento: è quello che emerge da un sondaggio diffuso online dagli studenti dell’Università dell’Insubria. Che racconta i ragazzi al tempo del virus ...Quando ha pubblicato il suo album di debutto da solista Harry Styles ha «avuto paura di sbagliare». Con il suo omonimo LP del 2017 “Watermelon Sugar”, Harry è rimasto nella sua zona di comfort. «Amo t ...