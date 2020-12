Nomine | l’eterno Riccardo Villari | da Città della Scienza grazie a De Luca alla guida di Consap

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –salta da una poltrona all’altra senza timore. Piazzato da Vincenzo Deora l’ex parlamentare di Margherita e Fi puntapresidenza di, una società statale che detiene il controllo delle concessioni per le compagnie assicurative. Un incarico di peso su cui la maggioranza Pd-Cinque stelle, che sostiene il governo Conte, sta discutendo in queste ore. E tra i nomi sul tavolo c’è anche quello dell’intramontabile, passato da Veltroni a Berlusconi. Che ora si scopre giallorosso. In realtà la nomina diè caldeggiata anche da ...