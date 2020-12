Natale e Capodanno | cosa possiamo fare in casa e fuori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Stop agli spostamenti in tutta Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, coprifuoco fino alle 7 del mattino a, negozi aperti fino alle 21, ma centri commerciali chiusi nel weekend e nelle festività. Ecco le principali misure del Dpcm. Regioni colorate. Resta la suddivisione tra regioni gialle, arancioni e rosse, ma “in un paio di settimane tutte le Regioni italiane saranno ‘gialle’”, è la previsione del premier. Spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le ...