Milan, Romagnoli fa 200: “Tutto sul mio futuro, Ibra è la nostra fame. Scudetto? Rispondo così” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Duecento presenze in rossonero.Un traguardo prestigioso, quello tagliato da Alessio Romagnoli a soli 25 anni. Il capitano del Milan, intervistato ai microfoni di SkySport, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, tornando a parlare anche del suo futuro, con il contratto che lega il centrale classe 1995 al club meneghino che scadrà il 30 giugno 2022."Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200 se non di più, sono sempre orgoglioso di essere capitano del Milan, darò sempre il mio massimo ad ogni gara. Il mio sogno è di diventare il più forte di tutti, di vincere e di essere ricordato come un vincente. Ogni giocatore lavora per questo. Punto ad essere un vincente e a vincere il più possibile", sono state le sue ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Duecento presenze in rossonero.Un traguardo prestigioso, quello tagliato da Alessioa soli 25 anni. Il capitano del, intervistato ai microfoni di SkySport, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, tornando a parlare anche del suo, con il contratto che lega il centrale classe 1995 al club meneghino che scadrà il 30 giugno 2022."Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200 se non di più, sono sempre orgoglioso di essere capitano del, darò sempre il mio massimo ad ogni gara. Il mio sogno è di diventare il più forte di tutti, di vincere e di essere ricordato come un vincente. Ogni giocatore lavora per questo. Punto ad essere un vincente e a vincere il più possibile", sono state le sue ...

SkySport : ? ROMAGNOLI: PRESENZA NUMERO 200 ?? CON LA MAGLIA DEL MILAN ?? CONTRO IL CELTIC IN EUROPA LEAGUE ? ?… - sportli26181512 : Romagnoli: “Fascia da capitano? Eravamo in tournée in America, Gattuso mi toccò il braccio e dissi subito sì”: Ales… - Mediagol : #Milan, Romagnoli fa 200: 'Tutto sul mio futuro, Ibra è la nostra fame. Scudetto? Rispondo così' - Angelredblack1 : #Romagnoli: 'Col #Milan amore a prima vista. Futuro? Qui mi trovo molto bene. #Nesta il più forte della storia' - Sebastiano73 : @MilanNewsit o a Salemeakers, appena arrivato, di essere un bidone. Vi divertite tanto insultare un giocatore del M… -