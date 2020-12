Mes, Colletti (M5S): “Altro che opportunità, riformare il Trattato è un rischio per il Paese” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Approvare la riforma del Mes non è un’opportunità ma un rischio” per il Paese. A dirlo è Andrea Colletti, deputato del Movimento 5 Stelle e firmatario della lettera con cui è stato ribadito il No ad ogni ipotesi di riforma del Mes. In questi giorni tiene banco la riforma del Mes per la quale il capo politico Vito Crimi ha fatto sapere che M5S non si opporrà, ribadendo però la contrarietà all’utilizzo del Salva-Stati. Eppure 58 parlamentari del Movimento, tra cui lei, hanno firmato un documento contrario a tale riforma. Quali sono, secondo lei, i rischi legati al Mes riformato? “È una questione prettamente politica. Il problema di approvare una riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes, ndr) è che a fine pandemia la Bce smetterà di fare tutto quello che ha fatto in quest’ultimo anno ovvero acquistare titoli di debito pubblico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Approvare la riforma del Mes non è un’ma un” per il Paese. A dirlo è Andrea, deputato del Movimento 5 Stelle e firmatario della lettera con cui è stato ribadito il No ad ogni ipotesi di riforma del Mes. In questi giorni tiene banco la riforma del Mes per la quale il capo politico Vito Crimi ha fatto sapere che M5S non si opporrà, ribadendo però la contrarietà all’utilizzo del Salva-Stati. Eppure 58 parlamentari del Movimento, tra cui lei, hanno firmato un documento contrario a tale riforma. Quali sono, secondo lei, i rischi legati al Mes riformato? “È una questione prettamente politica. Il problema di approvare una riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes, ndr) è che a fine pandemia la Bce smetterà di fare tutto quello che ha fatto in quest’ultimo anno ovvero acquistare titoli di debito pubblico ...

