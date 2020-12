Maradona e quell’ultimo messaggio inviato all’amico: “Mi vogliono morto” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le circostanze della morte di Diego Armando Maradona, così come il suo ultimo periodo strettamente precedente al triste evento, risultano tutt’altro che chiare. Si parla di un Pibe de Oro ormai depresso, circondato da uomini che non hanno fatto altro che approfittare delle condizione dell’ex campione argentino. Una dimostrazione del difficile periodo è data ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le circostanze della morte di Diego Armando, così come il suo ultimo periodo strettamente precedente al triste evento, risultano tutt’altro che chiare. Si parla di un Pibe de Oro ormai depresso, circondato da uomini che non hanno fatto altro che approfittare delle condizione dell’ex campione argentino. Una dimostrazione del difficile periodo è data ad L'articolo

