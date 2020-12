Leonardo Pieraccioni DISPERATO | “Mi hanno truffato “

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020): l’identità dell’attore e regista toscano rubata per truffe sentimentali. Le sue foto utilizzate sui social per raggirare sconosciuti– InstagramLa vittima di questo brutto scherzo è. Il furto di identità, segnalato e denunciato dal programma “Chi l’ha visto”, è reso noto lo scorso mercoledì sera durante la puntata trasmessa su Rai 3. Alcune foto pubblicate dallo stesso attore sui suoi social sono state riutilizzate nella creazione di un falso profilo Istagram dal nome ” Pat Rafleur”. Facendo dell’attore una nuova vittima della doppia faccia dei social. Inizialmente si trattava di imbrogli per ricavarne denaro, in seguito le immagini di, affiancate a questa nuova identità, ...