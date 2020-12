La Marcuzzi contro gli haters: "Di un uomo direbbero altrettanto?" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi si è difesa contro gli haters, che la criticherebbero anche per i suoi figli. Alessia Marcuzzi: “Mi accusano di fare figli con tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessiasi è difesagli, che la criticherebbero anche per i suoi figli. Alessia: “Mi accusano di fare figli con tutti” su Notizie.it.

RitaBonato1 : @fanpage Una persona è libera di fare ciò che vuole della propria vita...chi siete voi per puntare il dito contro c… - AiartOnlus : Un #docente sfoga la sua frustrazione in una lettera pubblica contro De Filippi, Signorini, D'Urso e Marcuzzi indiv… - _bobimamy : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - francescoargon1 : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - Aldo_Elle : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica -

“Sai cosa dicono di me? ‘Quella fa figli con tutti’. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”. Alessia Marcuzzi non ci sta e, in una lunga intervista a ...

Aiart: nel linguaggio dei media lo specchio di una «degenerazione complessiva»

La denuncia del presidente Giovanni Baggio: «La responsabilità di ciò che viene veicolato è fondamentale; è inaccettabile che si permetta di far passare di tutto» ...

