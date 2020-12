Kika si rifiuta di cantare come vuole Arisa | “Non mi piace | mi sento terribile”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In un mondo normale, il maestro dovrebbe avere sempre ragione. In una scuola, e Amici lo è in tutto e per tutto, l’allievo non dovrebbe andare contro chi è stato messo lì per insegnare. Purtroppo perperò, l’esperienza nella ventesima edizione di Amici non è iniziata proprio benissimo, anzi. Prima l’eliminazione di Giulio Musca, battuto nella sfida di sabato da Deddy, ora una nuova sfida che vede un’altra sua allieva,, protagonista. La vincitrice di Sanremo con il brano Sinceritàtirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, ma deve fare i conti con una neanche tanto velata opposizione da parte di quest’ultimi. Quanto successo in sala prove conne è la dimostrazione più lampante. Il grande rifiuto diIn vista della sfida di domani,ha scelto per ...