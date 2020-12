Juventus | Giletti | “Arthur e Dybala deludenti Pirlo è l’allenatore giusto”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 dicembre 2020)– Tante critiche ma anche elogi alladi. La squadra bianconera continua a dividere in due la critica. Così anche il noto giornalista Massimo, grande tifoso bianconero ha analizzato l’attuale situazione dei bianconeri. Soffermandosi su tutto l’organico a disposizione di, soprattutto ha parlato dei nuovi acquisti, alcunisecondo. Sul ‘bianconero.com‘ è riportata la sua intervista. Di seguito un estratto di quanto riportato., le parole diAlla domanda sull’attuale situazione dellaha risposto: “Seguo il calcio fin da piccolo, e so che non c’è nulla di scontato. Quest’anno la squadra è decisamente cambiata, ha alti e ...