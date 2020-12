Joshua-Pulev | Mondiale pesi massimi | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’anno per quanto riguarda l’universo della boxe. Alla O2 Arena di Londra si preannuncia grande spettacolo, Anthonye Kubratsi affronteranno per ilWBA, WBO, IBF, IBO dei. Il britannico tornerà a combattere in casa (anche se non ci sarà il pieno di pubblico a causa dell’emergenza sanitaria) e difenderà le sue quattro cinture iridate, conquistate il 7 dicembre 2019 grazie alla bella vittoria sul messicano Andy Ruiz. Il 31enne si è ormai lasciato alle spalle l’evento Clash on the Dunes e si rimetterà in gioco nel suo primo incontro dell’anno. Guarda inlivesu DAZN Il ribattezzato AJ partirà con tutti i favori del pronostico e ...