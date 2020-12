Iliad sta per lanciare il 5G in Italia e potrebbe presto portare anche le eSIM (Di venerdì 4 dicembre 2020) Benedetto Levi, Amministratore Delegato della divisione Italiana di Iliad, durante un'intervista ha detto che il lancio del 5G è imminente L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Benedetto Levi, Amministratore Delegato della divisionena di, durante un'intervista ha detto che il lancio del 5G è imminente L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Iliad sta per lanciare il 5G in Italia e potrebbe presto portare anche le eSIM - AmePhenix : Iliad prepara la sua prima offerta 5G: in arrivo 'a brevissimo', forse già entro dicembre? - 2Slevin : Le compagnie italiane tutte ladre uguali! Attivi la Sim @PosteNews, la metti nel telefono, lei ovviamente si connet… - Noviolenzadonne : @softscares Te lo auguro. Poi anche mia sorella s'è fatta Iliad passando da Vodafone. Il fatto è che a casa abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad sta Iliad ha reso inutile la fusione WindTre 4fan.it Iliad sta per lanciare il 5G in Italia e potrebbe presto portare anche le eSIM

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari - Verification ...

Iliad, finalmente il 5G per i clienti: le prime offerte sono in arrivo

Sta per arrivare la novità più attesa per gli utenti di Iliad. A breve il gestore francese presenterà le sue prime offerte per il 5G ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari - Verification ...Sta per arrivare la novità più attesa per gli utenti di Iliad. A breve il gestore francese presenterà le sue prime offerte per il 5G ...