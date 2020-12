Grosjean | ' Vorrei correre ma il traguardo della vita è il principale'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Romaindopo il terribile incidente del GP del Bahrain , cui è scampato uscendo da solo dalla sua vettura, spezzata in due e avvolta dalle fiamme, ha ripercorso quei momenti in una conferenza ...

Il pilota della Haas ha ripercorso istante per instante il mezzo minuto che lo ha separato dalla vita alla morte ...A quattro giorni dal terribile incidente del GP del Bahrain in cui ha rischiato di morire Romain Grosjean è tornato nel paddock di Sakhir per ...