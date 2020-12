Grillo torna in campo: “No Mes, sì patrimoniale e Imu alla Chiesa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con un lungo post sul suo Blog, Beppe Grillo torna ribadire il no al fondo salva-Stati. A sottolineare l’inutilità del Mes, “ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha già pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo più e più volte che ‘disponiamo già di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund) e dobbiamo saperle spendere’. “Dunque – argomenta Grillo – non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli. Per questo motivo incaponirsi sull’assurda discussione sui fondi del Mes, che vengono descritti come la panacea di tutti i mali, è una mera perdita di tempo ed energie”. “I soldi del meccanismo europeo, è giusto ricordare che (convenienti o meno) sempre debito sono. Un debito che ormai ammonta a oltre 150 miliardi e che, prima o poi, dovrà ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con un lungo post sul suo Blog, Bepperibadire il no al fondo salva-Stati. A sottolineare l’inutilità del Mes, “ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha già pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo più e più volte che ‘disponiamo già di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund) e dobbiamo saperle spendere’. “Dunque – argomenta– non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli. Per questo motivo incaponirsi sull’assurda discussione sui fondi del Mes, che vengono descritti come la panacea di tutti i mali, è una mera perdita di tempo ed energie”. “I soldi del meccanismo europeo, è giusto ricordare che (convenienti o meno) sempre debito sono. Un debito che ormai ammonta a oltre 150 miliardi e che, prima o poi, dovrà ...

