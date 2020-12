GF Vip, Stefania Orlando propone sottovoce una strategia da usare in puntata: “Non rispondiamo…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) La mattina prima della messa in onda della puntata del GF Vip, Stefania Orlando si è lasciata andare a delle confessioni con i coinquilini ed ha parlato di una strategia da mettere in atto. Cercando di eludere il microfono, l’ex conduttrice Rai ha esortato i suoi compagni d’avventura a comportarsi in un certo modo. Come è noto, da regolamento i concorrenti non possono assolutamente mettersi d’accordo sulle nomination da fare e sul comportamento da assumere in puntata. Ad ogni modo, la Orlando ha infranto questa regola facendo una proposta ad alcuni compagni d’avventura. La strategia proposta da Stefania Orlando Durante la colazione, Stefania Orlando ha rivelato ai coinquilini una ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) La mattina prima della messa in onda delladel GF Vip,si è lasciata andare a delle confessioni con i coinquilini ed ha parlato di unada mettere in atto. Cercando di eludere il microfono, l’ex conduttrice Rai ha esortato i suoi compagni d’avventura a comportarsi in un certo modo. Come è noto, da regolamento i concorrenti non possono assolutamente mettersi d’accordo sulle nomination da fare e sul comportamento da assumere in. Ad ogni modo, laha infranto questa regola facendo una proposta ad alcuni compagni d’avventura. Laproposta daDurante la colazione,ha rivelato ai coinquilini una ...

