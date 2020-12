Ferragnez | spunta il nome per la bambina Fedez risponde

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In questi giorni, stanno circolando sul web alcune voci su un ipoteticoda dare alla futura bimba di Chiara Ferragni. Tutto è cominciato quando Leone ha iniziato a giocare con la sua bambola, da lì i fan hanno ipotizzato chee Ferragni ci avessero anticipato ildella piccola.SVELATO? – In L'articolo

stringimiric : Zia Malgy: “la mamma di Chiara come si chiama?' Andrea:'mi sa Tatiana' Eligreg:'non ricordo' *spunta Tommaso dal n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez spunta

Chiara Ferragni: il nome della figlia in un video? Non è un mistero il fatto che buona parte delle curiosità dei fan sui Ferragnez, in questi mesi, sia concentrata sul nome della loro bambina, la cui ...Fra i delivery al tempo del Covid spuntano infatti le consegne a domicilio di alberi ... si susseguono foto e video di case scintillanti, inclusa quella dei Ferragnez che l’albero l’hanno fatto il 13 ...