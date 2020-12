Fedez | “Bella storia” è il singolo più trasmesso dalle radio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 dicembre 2020)diè ilpiù, e si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il brano, già certificato disco d’oro, non è mai sceso sotto la TOP 5 della classifica di EarOne e attualmente è ancora stabile nella Top 20 della classifica FIMI ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”,, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano,racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al ...