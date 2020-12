Facebook | stretta sui no vax | al bando “false informazioni sui vaccini”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Los Angeles, 4 dic –contro la disinformazione online e le teorie no vax: il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato, in vista della somministrazione del vaccini per il Covid in Gran Bretagna, la sua campagna contro “le falseche sono state confutate dagli esperti”., via i contenuti no vax Sia suche su Instagram chiunque condividerà notizie non verificate sul vaccino Covid verrà i contenuti rimossi e verrà segnalato. In breve, una vera e propria campagna che tende ad eliminare tutti i contenuti anti vaccinazione e censurare le teorie no vax. Secondo recenti sondaggi eseguiti in Gran Bretagna (e non solo) crescono infatti le percentuali dei cittadini che non vogliono vaccinarsi. “Contenuti anti-vaccini saranno ancora disponibili” Sempre secondo il Guardian, già a ...