Covid, Speranza: "Rt finalmente sotto l'1, ma non siamo fuori pericolo" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cominciano a scendere, a ritmi non sostenuti ma rassicuranti, i numeri del Coronavirus . " L'indice Rt è passato in 5 settimane da 1,7, un dato molto preoccupante, a 0,91 oggi , che non significa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cominciano a scendere, a ritmi non sostenuti ma rassicuranti, i numeri del Coronavirus . " L'indice Rt è passato in 5 settimane da 1,7, un dato molto preoccupante, a 0,91 oggi , che non significa ...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, #Speranza: 'L'Rt è sotto 1, ma non è scampato pericolo'. #DiMaio: 'Quasi 1000 morti, basta con le polemiche… - La7tv : #piazzapulita Covid, Roberto #Speranza: 'Sul mercato internazionale puoi comprare respiratori, mascherine e camici.… - rapido10463334 : RT @JungerMatilda: Se siamo il quarto paese al mondo per numero di morti #Covid non è per colpa del bellissim* #Conte (??????), del fantastic… - ideadestra_ : RT @JungerMatilda: Se siamo il quarto paese al mondo per numero di morti #Covid non è per colpa del bellissim* #Conte (??????), del fantastic… -