Covid, Gerry Scotti: 'A Natale nasce la mia nipotina, ma porto con me il peso di chi è ricoverato' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Reduce dalla battaglia contro il coronavirus, il conduttore si prepara alle Feste con più consapevolezza di sempre. Ecco il suo racconto a Verissimo Leggi su today (Di venerdì 4 dicembre 2020) Reduce dalla battaglia contro il coronavirus, il conduttore si prepara alle Feste con più consapevolezza di sempre. Ecco il suo racconto a Verissimo

gerry_sasha : RT @afrontiercity: Il report della ricerca su Covid e lavoro a distanza durante/dopo la prima fase di lockdown, coordinata da Emma Garavagl… - RiccardoGavazza : @ildelfinogiulio Mi piacerebbe anche che personaggi famosi che hanno avuto il covid (es. Gerry Scotti, Carlo Conti,… - MatteoSelfinio : @MusicTvOfficial @verissimotv @Gerry_Scotti @Negramaro @MARCOCARTA85 @barwuahenock1 Ancora Gerry Scotti? È forse la… - Qresearch6 : Covid, Gerry Scotti è tornato a casa: 'Non dimenticherò chi ha vissuto questa esperienza con me' - LEGGI ANCHE: … - lupoalessio1999 : @tw_fyvry mi sa che diremo addio alle 50 puntate inedite mai andate in onda in primavera 2020 di #avantiunaltro Sec… -