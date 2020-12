Capua contro Bassetti, arriva la risposta. ” Io veterinaria con orgoglio. Il sapere è circolare” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continuano gli scontri e le polemiche tra camici bianchi. ” Cosa ne può sapere di vaccini contro il Coronavirus una veterinaria “. Lo aveva detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, qualche giorno fa ai microfoni di La7, riferendosi alla professoressa Ilaria Capua – direttrice del One Health L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continuano gli scontri e le polemiche tra camici bianchi. ” Cosa ne puòdi vacciniil Coronavirus una“. Lo aveva detto Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, qualche giorno fa ai microfoni di La7, riferendosi alla professoressa Ilaria– direttrice del One Health L'articolo NewNotizie.it.

