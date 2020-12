Biden, coronavirus: invita a usare mascherina e conferma Fauci (Di venerdì 4 dicembre 2020) Indossare la mascherina per cento giorni, non per sempre. Cento giorni. E penso assisteremo a una riduzione significativa dei contagi da coronavirus, afferma Biden Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Indossare laper cento giorni, non per sempre. Cento giorni. E penso assisteremo a una riduzione significativa dei contagi da, afferma

riduzione significativa dei contagi da coronavirus». Sui suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca Joe Biden ha annunciato che inviterà gli americani a indossare la mascherina. E, in un’intervista alla C ...

Usa, record di contagi e 3000 morti in un giorno in attesa del vaccino

15milioni di contagi, 5 milioni di ricoverati e 280000 vittime è il tragico score dell’America ai tempi del Coronavirus. Ieri si è toccato il record giornaliero di oltre 211000 positivi e 3000 morti .

