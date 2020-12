34 universitari fanno festa in 70 mq: sanzionati da Carabinieri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Ieri sera verso le 23, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, che indicava rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento di via Sambucuccio d’Alando, in zona piazza Bologna, situato al primo piano di un palazzo. I Carabinieri giunti all’indirizzo indicato hanno appurato che in effetti, nell’appartamento era in corso una festa privata organizzata da studenti del programma Erasmus che frequentano diverse universita’ di Roma e di varie facolta’, intenti a festeggiare il compleanno di una ragazza spagnola. I Carabinieri hanno identificato tutti i presenti, ben 34 ragazzi, maggiorenni di varie nazionalita’, in maggioranza spagnoli, che sono stati tutti sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Ieri sera verso le 23, idella Compagnia Roma Parioli sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, che indicava rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento di via Sambucuccio d’Alando, in zona piazza Bologna, situato al primo piano di un palazzo. Igiunti all’indirizzo indicato hanno appurato che in effetti, nell’appartamento era in corso unaprivata organizzata da studenti del programma Erasmus che frequentano diverse universita’ di Roma e di varie facolta’, intenti a festeggiare il compleanno di una ragazza spagnola. Ihanno identificato tutti i presenti, ben 34 ragazzi, maggiorenni di varie nazionalita’, in maggioranza spagnoli, che sono stati tuttiper la violazione della normativa per contenere il contagio da ...

