X Factor 2020 streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 3 dicembre, su Sky Uno e Now Tv alle ore 21,15 va in onda la sesta puntata (la) dei Live di X. Dopo aver assistito alle scelte dei quattro giudici, sono infatti in corso i LIVE, la gara vera e propria che sancirà il vincitore del talent show. Maè possibilela sesta puntata () dei LIVE di Xintv e live? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La sesta puntata () dei LIVE della nuova stagione di Xva in onda oggi, 3 dicembre, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non ...