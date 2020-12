(Di giovedì 3 dicembre 2020) BOLOGNA, 03 DIC - Avevano messo in piedi un piano da 'film hollywoodiano', che contemplava il rapimento di una 23enne, ex fidanzata di uno di loro, e l'eliminazione dei suoi genitori e del nuovo ...

FogliaviolaCom : Tenta di rapire l'ex con due amici, uccidere i genitori e il nuovo fidanzato. 3 arresti nel Bolognese. #donne… - Ansa_ER : Tenta di rapire l'ex con due amici, 3 arresti nel Bolognese. Controllati dai Cc a bordo di un'auto,avevano manette… - magicaGrmente22 : ' il rapimento di una 23enne, ex fidanzata di uno di loro, e l'eliminazione dei suoi genitori e del nuovo compagno'… - sardanews : Tenta di rapire l'ex con due amici, 3 arresti nel Bolognese - IlFriuli : Genitori separati, il padre tenta di rapire la figlia. Con la bimba di tre anni, affidata alla mamma, si era allont… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta rapire

Cronaca Qui

Avevano messo in piedi un piano da 'film hollywoodiano', che contemplava il rapimento di una 23enne, ex fidanzata di uno di loro, e l'eliminazione dei suoi genitori e del nuovo compagno.I carabinieri di Imola hanno sorpreso il 45enne insieme a due amici sotto casa della donna. Già pronti in macchina lacci emostatici, manette e passamontagna ...