Sentenza comune erice/universita': possibili clamorosi sviluppi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rischia di avere ripercussioni clamorose la Sentenza della Corte di appello di Palermo sul contenzioso tra il Consorzio Universitario ed il comune di erice. La Sentenza, confermando il primo grado, condanna il comune di erice a pagare l'ingente somma di 103.291 euro, ai quali aggiungere interessi e spese legali, relativi alla quota annuale di socio... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

