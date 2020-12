Pioli: “Abbiamo vinto da squadra, peccato l’infortuno di Kjaer” (Di giovedì 3 dicembre 2020) il Milan ha battuto il Celtic 4-2 in rimonta, un po’ di colpe le ha Pioli che non ha messo la formazione giusta. Dichiarazioni Pioli, allenatore Milan Sulla gara: “I ragazzi hanno voluto mettermi alla prova, per vedere se mi ero ripreso (ride ndr). Avevamo iniziato bene ma due disattenzioni ci hanno messo in difficoltà, tutte le occasioni possono aiutarci a crescere. Anche andando sotto si deve continuare a giocare di squadra, oggi siamo stati bravi. Siamo una squadra giovane, sotto di 2 gol e senza Kjaer, siamo riusciti a rimontare, siamo stati squadra”. Sull’avversaria: “Il Celtic stasera aveva poco da dimostrare dalla classifica ma voglia di ottenere un risultato importante. Ci piacciono questi tipi di partite, possiamo fare meglio ma sono molto soddisfatto per la reazione della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) il Milan ha battuto il Celtic 4-2 in rimonta, un po’ di colpe le hache non ha messo la formazione giusta. Dichiarazioni, allenatore Milan Sulla gara: “I ragazzi hanno voluto mettermi alla prova, per vedere se mi ero ripreso (ride ndr). Avevamo iniziato bene ma due disattenzioni ci hanno messo in difficoltà, tutte le occasioni possono aiutarci a crescere. Anche andando sotto si deve continuare a giocare di, oggi siamo stati bravi. Siamo unagiovane, sotto di 2 gol e senza Kjaer, siamo riusciti a rimontare, siamo stati”. Sull’avversaria: “Il Celtic stasera aveva poco da dimostrare dalla classifica ma voglia di ottenere un risultato importante. Ci piacciono questi tipi di partite, possiamo fare meglio ma sono molto soddisfatto per la reazione della ...

