Panini Instant | Insigne che omaggia Diego sulla prima card on-demand in tempo reale dell’azienda modenese

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il napoletano Lorenzoè il protagonista della, le specialion-realizzate indastagione 2020/21. Queste nuovefanno parte della collezione Calciatori e saranno dedicate a eventi importanti del campionato di calcio di Serie A. Sul retro della, la storica aziendaha evidenziato il motivo di questo omaggio al capitano del Napoli: in occasione della partita contro la Roma, giocata domenica scorsa e vinta 4-0 dai partenopei, proprioha aperto le marcature con una precisa punizione e poi ha baciato la maglia n.10 che ...

sscalcionapoli1 : Panini lancia la prima Instant Card: figurina dedicata ad Insigne e l'esultanza per Diego #Maradona… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PANINI INSTANT - Insigne omaggia Maradona - _SiGonfiaLaRete : L'omaggio di #Insigne a #Maradona entra a far parte delle 'Panini Instant' - Mediagol : Arriva la 'Panini Instant': nella prima special card l'omaggio di Lorenzo Insigne a Maradona - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #ANSA Insigne omaggia Maradona, icona prima Panini Instant: Insign… -

Ultime Notizie dalla rete : Panini Instant

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo passato 6 mesi tra Stati Generali, precise richieste su priorità per l’uso del Recovery Fund e interventi strutturali e riforme in coerenza con le linee guida della Commiss ...L'omaggio di Insigne a Diego Armando Maradona nella partita contro la Roma entra a far parte delle "Panini Instant".