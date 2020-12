Nuovo Dpcm 3 dicembre | le regole per ristoranti e alberghi

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Si potrà andare liberamente al ristorante o in albergo durante queste festività, e in particolare a Natale e Capodanno? Il Governo ha optato per la linea dura, e con ildel 3ha introdotto misure restrittive per evitare una nuova impennata nei contagi. Tra i provvedimenti, il divieto di spostamento tra le Regioni dal 21al 6 gennaio e il coprifuoco a Capodanno fino alle 7 del mattino. Ma quali sono leper? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sule bar Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di ...