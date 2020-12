Notizie dal Forex 3 dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro è in forte rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2149 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2174. Si conferma in ripresa l’attività economica negli Stati Uniti, grazie al settore manifatturiero, che indica un livello di 56,7 punti. USD/YEN Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,03, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,83. In aumento del 3,8% la produzione delle fabbriche giapponesi a ottobre, seppur ad un ritmo più lento rispetto a settembre. GBP/USD La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3461 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3501. Potrebbe arrivare la fumata bianca sulla Brexit, se l’UE accettasse le posizioni di Londra sulla pesca. EUR/YENL’euro si muove in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro è in forte rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2149 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2174. Si conferma in ripresa l’attività economica negli Stati Uniti, grazie al settore manifatturiero, che indica un livello di 56,7 punti. USD/YEN Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,03, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,83. In aumento del 3,8% la produzione delle fabbriche giapponesi a ottobre, seppur ad un ritmo più lento rispetto a settembre. GBP/USD La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3461 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3501. Potrebbe arrivare la fumata bianca sulla Brexit, se l’UE accettasse le posizioni di Londra sulla pesca. EUR/YENL’euro si muove in ...

