Nimes-Marsiglia venerdì 4 dicembre | ore 21 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1 che vede ildi Vilas Boas impegnato nella trasferta sul campo del. Niente da fare per la squadra di Arpinon contro il Monaco; i biancorossi sono stati travolti dalla classe e dal momento dei monegaschi che li hanno travolti per 3 a 0. Si tratta per Reynet e compagni della quinta sconfitta InfoBetting: Scommesse Sportive e