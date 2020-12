Milano, riapre 'Zumbimbi': una casa per i bimbi positivi al Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - A Milano ha riaperto i battenti 'Zumbimbi', il servizio che accoglie minori e genitori soli con bambini risultati positivi a Covid, che non hanno la possibilità di isolarsi ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020), 3 dicembre 2020 - Aha riaperto i battenti '', il servizio che accoglie minori e genitori soli con bambini risultati, che non hanno la possibilità di isolarsi ...

giornalemetro : Milano, MonteNapoleone District riapre il Quadrilatero con fantastiche illuminazioni per Natale | Giornale Metropol… - giornalemetro : Coronavirus, a Milano riapre 'Zumbimbi' per accogliere minori positivi | Giornale Metropolitano - qn_giorno : #Milano, #Covid, il Pio Albergo Trivulzio riapre ai parenti: test rapidi per i visitatori - ADM_assdemxmi : RT @lorenteggio: #MONTENAPOLEONE DISTRICT RIAPRE CON LE #EMOZIONI DEL #NATALE #moda #luxury #fashion #milano - lorenteggio : #MONTENAPOLEONE DISTRICT RIAPRE CON LE #EMOZIONI DEL #NATALE #moda #luxury #fashion #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano riapre Milano, riaprono i negozi e il centro brulica di persone Corriere TV Poste Italiane, dopo il focolaio nella sede di Lodi, test rapidi per tutti gli impiegati d’Italia

Poste Italiane ha annunciato che dal 14 dicembre tutti i 130mila dipendenti dell’azienda saranno sottoposti a test rapidi ...

Milano, riapre 'Zumbimbi': una casa per i bimbi positivi al Covid

Milano, 3 dicembre 2020 - A Milano ha riaperto i battenti 'Zumbimbi', il servizio che accoglie minori e genitori soli con bambini risultati positivi a Covid, che non hanno la possibilità di isolarsi n ...

Poste Italiane ha annunciato che dal 14 dicembre tutti i 130mila dipendenti dell’azienda saranno sottoposti a test rapidi ...Milano, 3 dicembre 2020 - A Milano ha riaperto i battenti 'Zumbimbi', il servizio che accoglie minori e genitori soli con bambini risultati positivi a Covid, che non hanno la possibilità di isolarsi n ...