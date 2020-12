Louis Vuitton | non solo borse e valigie | ecco il set per giocare a bocce della nota maison francese

Leggi su virali.video

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Laè uno dei brand di moda extra lusso più conosciuto al mondo e cerca sempre di donare ai suoi acquirenti ogni tipologia di accessorio. Non esiste infatti, grazie alle loro particolarissime creazioni, un qualcosa che l’alta moda non offra, dalle cose più semplici alle più interessanti e particolari. Nel 2007 laha deciso di creare una valigetta contenente degli accessori molto particolari, stiamo parlando di un set di. Per noi italiani è più che altro un leggero passatempo per stare in compagnia e divertirsi sulla spiaggia o, in particolar modo per le persone di una certa età, da fare con gli amici all’interno dei circoli. Foto: wauw.be In Francia invece, con il nome di Petanque, questo è un vero e proprio sport che possiede anche una sua federazione che racchiude ...