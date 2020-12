L’infelice origine dell’espressione «salvare il Natale»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ma com’è nata, alla fine, l’espressione “il” che – da un certo momento in poi – ha riempito tutte le pagine dei giornali italiani? In realtà, sono stati pochi i politici – soprattutto quelli dell’esecutivo – che hanno esplicitamente fatto riferimento a questa espressione e che l’hanno utilizzata all’interno di alcune loro dichiarazioni. Senza dubbio, uno di questi è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, il 25 ottobre scorso, sosteneva: «Non è stato e non è facile. Ma stringere ora è la sola strada possibile periled evitare un lockdown più doloroso di quello di marzo. Questo è l’obiettivo che va centrato con ogni sforzo e ogni sacrificio». LEGGI ANCHE > Il direttore del Tempo invita a ribellarsi al governo per le città chiuse ae Capodanno La ...