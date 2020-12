La videolettera di Riccardo Bocca | “Caro Pirlo | l’improvvisazione è un lusso anche per un predestinato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladi: 3 dicembre 2020 Carissimo Andrea, le invio questaperché lei, all’inizio del campionato, rappresentava una figura ben nota al popolo italiano fuori e dentro al mondo del calcio: ovvero quella dell’uomo della provvidenza, del Dio laico sceso in terra per risollevare le sorti di qualcosa o qualcuno. Un fenomeno, in sintesi. Un protagonista del calcio che, senza essersi mai seduto prima sulla panchina di una squadra è riuscito addirittura a diventare mister della Juventus e a sostituire il collega Sarri, naufragato nel frattempo tra le onde della Champions League ma comunque vincitore dell’ultimo scudetto. Una bella soddisfazione, per un fuoriclasse del pallone come lei, ritrovarsi direttore d’orchestra di atleti stellari. Solo che poi la favola ...