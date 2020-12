La contessa De Blanck svela da dove arrivava la puzza della sua stanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Patrizia De Blanck è uscita dal Grande Fratello Vip 5 da qualche giorno ma ancora si sta parlando di lei e della sua pulizia. Nelle ultime ore, a nominarla era stato Cristiano Malgioglio, quando aveva fatto notare a Tommaso che il divano era molto comodo e l’influencer aveva risposto che quella era la casa della De Blanck. A quel punto, ironicamente, Zia Malgy aveva chiesto se fosse lavabile. La contessa parla della sua pulizia La contessa De Blanck al GF Vip 5 è stata più volte protagonista di alcuni episodi relativi alla sua presunta mancata pulizia. I vipponi avevano più volte lamentato il fatto che la stanza della contessa emanasse un cattivo odore. Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta avevano ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Patrizia Deè uscita dal Grande Fratello Vip 5 da qualche giorno ma ancora si sta parlando di lei esua pulizia. Nelle ultime ore, a nominarla era stato Cristiano Malgioglio, quando aveva fatto notare a Tommaso che il divano era molto comodo e l’influencer aveva risposto che quella era la casaDe. A quel punto, ironicamente, Zia Malgy aveva chiesto se fosse lavabile. Laparlasua pulizia LaDeal GF Vip 5 è stata più volte protagonista di alcuni episodi relativi alla sua presunta mancata pulizia. I vipponi avevano più volte lamentato il fatto che laemanasse un cattivo odore. Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta avevano ...

tuttopuntotv : La contessa De Blanck svela da dove arrivava la puzza della sua stanza #gfvip #grandefratellovip - marikaj28 : RT @Sabotatores: Ricordate spagnoli come dice la contessa De Blanck: 'Io perdono ma non dimentico, ti aspetto anche dieci anni ma ti becco'… - LaCasaDeiSogni6 : Mentre la contessa parla male di Stefania in tutti i luoghi e in tutti i laghi, stefy oggi ne parlava benissimo con… - quick_lounge : @CRUDELIA___ infatti della sgualdrina gliel'ha datto quella donna sguiata e poco elegante della contessa, dichiaraz… - DSpettacolo : La contessa Patrizia De Blanck, uscita dalla Casa del GF Vip, sulle pagine di Chi rivela di essere delusa dalla D'U… -