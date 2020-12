I poliziotti e il carabiniere arrestati per una rapina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un impresario croato aveva appena prelevato da una banca 195 mila euro quando si è visto aggredito: le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un impresario croato aveva appena prelevato da una banca 195 mila euro quando si è visto aggredito: le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto

