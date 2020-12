Highlights e gol Arsenal-Rapid Vienna 4-1, Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Arsenal-Rapid Vienna 4-1, gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. I Gunners, già praticamente sicuri del primo posto, continuano la loro corsa trovando la quinta vittoria in altrettanti incontri. La squadra londinese dilaga già nel primo tempo con tre reti firmate da Lacazette, Mari e Nketiah. Kitagawa accorcia le distanze a inizio ripresa, mentre il poker è segnato da Smith Rowe. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Glie i gol di4-1, gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi di. I Gunners, già praticamente sicuri del primo posto, continuano la loro corsa trovando la quinta vittoria in altrettanti incontri. La squadra londinese dilaga già nel primo tempo con tre reti firmate da Lacazette, Mari e Nketiah. Kitagawa accorcia le distanze a inizio ripresa, mentre il poker è segnato da Smith Rowe. SportFace.

