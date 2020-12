Greta la più bella della Toscana: e ora la figlia di Beruatto punta a Miss Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) La nuova Miss Toscana è aretina. Greta Beruatto, 19 anni, ha vinto la fascia di più bella del Granducato ed è tra le 23 finaliste che il 14 dicembre a Roma si contenderanno il titolo di Miss Italia. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) La nuovaè aretina., 19 anni, ha vinto la fascia di piùdel Granducato ed è tra le 23 finaliste che il 14 dicembre a Roma si contenderanno il titolo di. ...

StefanoCComi : @cimbolano Più che genio lo definirei un coglione, non si lamenti dei 5spd, coi banchi a rotelle, i monopattini, Gr… - 74_greta : @GiovanniToti L'effetto negativo lo fa sulle persone che non hanno ancora capito quanto sia subdolo questo virus, g… - AstroKay_ : @ufromprivato @smadonning @zani_greta @edismyreligion ah pensavo qualcosa di più serio?????? - edismyreligion : @ufromprivato @AstroKay_ @smadonning @zani_greta sta più a paris che a flo - bissolo_greta : RT @stringimiric: Andrea: 'Tu sei proprio cresciuto nei rapporti intrapersonali, prima cercavi di nascondere, ora non lo fai più' Tommy: 'C… -