DPCM e retroscena sui ristoranti: CTS inguaia Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ore di lavoro intenso per l’esecutivo mentre sta per tagliare il traguardo il prossimo DPCM che ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio, dal 4 dicembre fino almeno al 7 gennaio (non è escluso che si arrivi al 15 gennaio). Il Governo ha deciso di imboccare la via del rigore senza se e senza ma, evitando di ripetere gli errori della scorsa estate con un eccessivo allentamento delle maglie che stavolta potrebbero rivelarsi fatali in ottica terza ondata, assolutamente da evitare. Tradotto: sarà un Natale blindato. IL retroscena CHE inguaia Conte E SPERANZA – Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Speranza intanto sono finiti nella bufera per un retroscena scomodo sui ristoranti ricostruito da Il Tempo che cita un documento del Comitato Tecnico ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ore di lavoro intenso per l’esecutivo mentre sta per tagliare il traguardo il prossimoche ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio, dal 4 dicembre fino almeno al 7 gennaio (non è escluso che si arrivi al 15 gennaio). Il Governo ha deciso di imboccare la via del rigore senza se e senza ma, evitando di ripetere gli errori della scorsa estate con un eccessivo allentamento delle maglie che stavolta potrebbero rivelarsi fatali in ottica terza ondata, assolutamente da evitare. Tradotto: sarà un Natale blindato. ILCHEE SPERANZA – Il Premier Giuseppee il Ministro della Salute Speranza intanto sono finiti nella bufera per unscomodo suiricostruito da Il Tempo che cita un documento del Comitato Tecnico ...

andreafdx : RT @Reale_Scenari: Ma cos'è l'infodemia? Solo eccesso di notizie su #covid19? Magari, da noi non c'è talk o giornale/sito che non stili ogn… - Reale_Scenari : Ma cos'è l'infodemia? Solo eccesso di notizie su #covid19? Magari, da noi non c'è talk o giornale/sito che non stil… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Niente sci, #coprifuoco alle 22, niente deroghe su spostamenti e viaggi dai parenti. #Dpcm #Natale, il retroscena: vin… - galata_mf : RT @Libero_official: Niente sci, #coprifuoco alle 22, niente deroghe su spostamenti e viaggi dai parenti. #Dpcm #Natale, il retroscena: vin… - eltheus : RT @Libero_official: Niente sci, #coprifuoco alle 22, niente deroghe su spostamenti e viaggi dai parenti. #Dpcm #Natale, il retroscena: vin… -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM retroscena DPCM e retroscena sui ristoranti: CTS inguaia Conte QuiFinanza Covid, clamoroso retroscena: Conte e Speranza hanno mentito, il Cts voleva lasciare aperto i ristoranti

Ed è così che salta fuori l’incredibile prepotenza usata nei confronti di ristoratori e titolari di bar e pub. Quei locali dunque per gli scienziati potevano restare aperti in sicurezza. Il presidente ...

Darmian scala posizioni, voto 7: “Dico ai tifosi tedeschi che ci hanno svegliati di notte…”

Matteo Darmian scala posizioni nella nuova Inter di Antonio Conte. Perché prende un 7 in pagella pure a Moenchengladbach e segna un gol importante, ora sfiderà Hakimi e intanto si rilancia: “Voglio di ...

Ed è così che salta fuori l’incredibile prepotenza usata nei confronti di ristoratori e titolari di bar e pub. Quei locali dunque per gli scienziati potevano restare aperti in sicurezza. Il presidente ...Matteo Darmian scala posizioni nella nuova Inter di Antonio Conte. Perché prende un 7 in pagella pure a Moenchengladbach e segna un gol importante, ora sfiderà Hakimi e intanto si rilancia: “Voglio di ...