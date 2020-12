David Beckham «invecchiato», versione 70enne per una buona causa (Di giovedì 3 dicembre 2020) I capelli ci sono tutti, anche se imbiancati, proprio come la barba. I tatuaggi spuntano fuori dalla giacca, un po’ sbiaditi. Il viso è segnato da rughe vistose e piccole macchie, dovute all’età. Un David Beckham «invecchiato» è il protagonista del nuovo video di Malaria Must Die, una campagna di prevenzione contro la terribile malattia che ogni anno – ancora oggi – uccide centinaia di migliaia di persone. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) I capelli ci sono tutti, anche se imbiancati, proprio come la barba. I tatuaggi spuntano fuori dalla giacca, un po’ sbiaditi. Il viso è segnato da rughe vistose e piccole macchie, dovute all’età. Un David Beckham «invecchiato» è il protagonista del nuovo video di Malaria Must Die, una campagna di prevenzione contro la terribile malattia che ogni anno – ancora oggi – uccide centinaia di migliaia di persone.

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham David Beckham «invecchiato», versione 70enne per una buona causa Vanity Fair.it David Beckham «invecchiato», versione 70enne per una buona causa

L'ex calciatore ha partecipato all’ultimo video di Malaria Must Die, in cui viene catapultato in un futuro immaginario dove la terribile malattia è stata sconfitta: capelli grigi, molte rughe e tatuag ...

Brooklyn Beckham vuole diventare modello

Brooklyn Beckham sogna una carriera in passerella. Il 21enne figlio di David e Victoria Beckham ha studiato per diventare fotografo e nel 2017 ha rilasciato un apprezzato book. Secondo il The Sun, per ...

