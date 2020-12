Crotone | la riunione degli amministratori con dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori ha deciso all’unanimità di prolungare la sospensione della didattica in presenza

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La salute e la sicurezzaalunni innanzitutto nel momento in cui Covid-19 continua a minacciare l’intera popolazione. I dati affermano di un leggero calo epidemiologico, ma questo non può rappresentare il motivo per annullare le misure restrittive al fine di bloccare l’effetto epidemico. E’ stato questo il tema dell’incontro promosso dal sindaco Vincenzo Voce e coordinato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via e dall’assessore alla TutelaSalute Carla Cortese al quale, in video conferenza hanno partecipato iistituti cittadini di ogni ordine e grado, ipresidenti dei consigli di Istituto e il dott. Domenico Tedesco Direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il sindaco Voce in apertura ...