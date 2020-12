Covid-19 | cala rapporti tra tamponi e positivi | ma aumenta conto vittime

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Scende sotto il 10%, nel Casertano, il rapporto traeffettuati e persone trovate positive al: emerge dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che certifica 212 nuovi contagi su 2363 test processati. E’ il dato migliore da parecchi giorni a questi parte, che conferma il trend in discesa della curva dei contagi; alto, come avviene da oltre una settimana, anche il dato dei guariti, che oggi sono 705. Il totale delle persone attualmente positive nel Casertano scende quindi di 502unità nelle ultime 24ore, attestandosi a quota 12702.però ildelle: nove persone sono morte nelle ultime ore (due nel comune di Casaluce), per un totale da inizio pandemia di oltre 300 decessi causa...