Cosa ne è stato dei dati sui contagi nelle scuole?

Pochi giorni fa Wired ha ottenuto i dati sui contagi nelle scuole italiane: una richiesta Foia al ministero dell'Istruzione ha permesso al nostro giornale di scoprire che, stando ai dati del Miur, al 31 ottobre scorso erano 64.980 i casi riportati di contagio da coronavirus nelle scuole elementari, medie e superiori del paese. Si tratta di numeri non divisi per fasce d'età e che riguardano poco più di un terzo dei comuni italiani dove ha sede un istituto scolastico, il risultato di un complesso lavoro di compilazione dei presidi delle scuole: ogni settimana i dirigenti scolastici sono stati obbligati a riempire questo modulo sulla "situazione epidemiologica" delle strutture di loro competenza, sostanzialmente autocertificando la ...

Stash dei The Kolors è diventato papà: «È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo»

Stash dei The Kolors è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram in cui si è immortalato insieme alla compagna dicendo a tutti i ...

Elisabetta Canalis, dopo 20 anni look stravolto: "Ma cosa hai fatto?". Ecco la nuova versione: semplicemente pazzesco

Rivoluzione per Elisabetta Canalis . Rivoluzione per quel che riguarda il look: dopo 20 anni da mora, così come la avevamo conosciuta a ...

