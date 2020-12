Clementi a TPI | “La terza ondata? Lasciamola ai catastrofisti La verità è che questo sarà l’ultimo Natale con il Covid”

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “con l’incubo del Covid e didobbiamo ringraziare la scienza”: non ha dubbi Massimo, virologo e ordinario di Microbiologia e Virologia all’università San Raffaele di Milano che, in un’intervista a TPI, spiega perché si inizia a vedere una via d’uscita dalla pandemia iniziata ormai un anno fa in Cina. L’esperto parla dei vaccini in arrivo, definendoli “entusiasmanti” e non risparmia una critica ad alcuni colleghi, definiti: “Per loro cilae la quartanonché il giudizio universale”. Dopo una crescita esponenziale, gli ultimi dati ci dicono che i contagi sono in frenata. Quale fase dell’epidemia stiamo vivendo?La curva epidemica sta regredendo sia negli indici di ...