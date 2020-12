Bonucci posta una foto con Frappart | “I fatti sono i cambiamenti”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ stata apprezzata da tutti ieri sera, la direzione di gara della francese Stefanie, primo arbitro donna ad arbitrare in Champions League. Il capitano della Juventus, Leonardo, ha pubblicato unacon il fischietto francese, nel momento dello scambio dei gagliardetti ad inizio gara, applaudendo alla scelta dell’Uefa. “I, così ha scritto, lasciando intendere che ha apprezzato la scelta di far arbitrare una donna e che ben vengano altre direttrici di gare femminili anche nel calcio maschile ad alti livelli.: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

