Anita | Lisa e quella voglia di scuola che sa di democrazia

Un'intervista di Antonio Rinaldis alle due ragazze torinesi da venti giorni e più stanno seguendo le lezioni online sedute su due banchi davanti la scuola, per ricordare che cosa è stato sacrificato ...Il ministro dell’Istruzione e la dodicenne torinese che da settimane si batte contro la didattica a distanza: «Sto facendo di tutto per farvi tornare in presenza» ...