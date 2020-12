Alessia Marcuzzi a cuore aperto: “Ho iniziato la psicoterapia”, e svela la sua paura (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi è la protagonista della nuova copertina di Grazia del 3 dicembre 2020, con un racconto inedito di sé Alessia Marcuzzi è la protagonista della cover di Grazia di oggi. Tacco a spillo rosso si mostra in tutto il suo splendore, “libera di sognare”. Con un post su Instagram, ieri ha annunciato il numero della rivista “dedicata alla libertà e alla forza delle donne”. Al magazine rivela un aspetto di sé inedito, fragile ed estremamente umano. Il pubblico è abituato a vederla sorridente e positiva, ma non è tutto oro quello che luccica. Alessia Marcuzzi per Grazia (Screenshot)E’ una delle conduttrici televisive più amate per il suo approccio leggero e il grande sorriso contagioso. Dopo l’esperienza di ‘Temptation Island’, è tornata alla conduzione de ‘Le ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 3 dicembre 2020)è la protagonista della nuova copertina di Grazia del 3 dicembre 2020, con un racconto inedito di séè la protagonista della cover di Grazia di oggi. Tacco a spillo rosso si mostra in tutto il suo splendore, “libera di sognare”. Con un post su Instagram, ieri ha annunciato il numero della rivista “dedicata alla libertà e alla forza delle donne”. Al magazine rivela un aspetto di sé inedito, fragile ed estremamente umano. Il pubblico è abituato a vederla sorridente e positiva, ma non è tutto oro quello che luccica.per Grazia (Screenshot)E’ una delle conduttrici televisive più amate per il suo approccio leggero e il grande sorriso contagioso. Dopo l’esperienza di ‘Temptation Island’, è tornata alla conduzione de ‘Le ...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - peppesava : RT @Ragusanews: Alessia Marcuzzi: io piena di fragilità, a volte piango da sola - Ragusanews : Alessia Marcuzzi: io piena di fragilità, a volte piango da sola - BotCugina : RT @dekadanze: vi ricordate quando ho scritto un tweet su alessia mia cugina user ehcate e mi ha messo like alessia marcuzzi convinta per n… - dekadanze : vi ricordate quando ho scritto un tweet su alessia mia cugina user ehcate e mi ha messo like alessia marcuzzi convi… -