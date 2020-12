9 vite come Leyla, la commedia turca dal 4 dicembre su Netflix (Di venerdì 4 dicembre 2020) 9 vite come Leyla, dal 4 dicembre la commedia turca diretta da Ezel Akay su Netflix. Trama completa e trailer A partire da venerdì 4 dicembre 2020 sulla piattaforma Netflix sarà disponibile la commedia turca, diretta dall’attore e regista Ezel Akay, 9 vite come Leyla (9 Kere Leyla). Nel cast troviamo l’attore Haluk Bilginer, noto a livello internazionale per le sue interpretazioni in pellicole come Halloween, Ben-Hur e Buffalo Soldiers; l’attrice Demet Akbag, Elchin Sangu, Firat Tanis, Alican Yücesoy, Ihsan Ceylan, Hakan Eke, Emre Kivilcim, Bimen Zartar. La pellicola diretta da Akay era inizialemente programmata per ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020) 9, dal 4ladiretta da Ezel Akay su. Trama completa e trailer A partire da venerdì 42020 sulla piattaformasarà disponibile la, diretta dall’attore e regista Ezel Akay, 9(9 Kere). Nel cast troviamo l’attore Haluk Bilginer, noto a livello internazionale per le sue interpretazioni in pellicoleHalloween, Ben-Hur e Buffalo Soldiers; l’attrice Demet Akbag, Elchin Sangu, Firat Tanis, Alican Yücesoy, Ihsan Ceylan, Hakan Eke, Emre Kivilcim, Bimen Zartar. La pellicola diretta da Akay era inizialemente programmata per ...

SalernoSal : Io non credo che medici, infermieri, assistenti ospedalieri stiano pensando a come passare il cenone di vigilia o c… - stefanoepifani : Oggi 684 morti. È come se un piccolo Comune italiano scomparisse ogni giorno con la sua storia, con tutte le sue st… - PiazzapulitaLA7 : L'11 Novembre la @openarms_it ha soccorso centinaia di persone. In quei giorni altre 100 sono morte in diversi nauf… - BiancaVecchioni : RT @SalernoSal: Io non credo che medici, infermieri, assistenti ospedalieri stiano pensando a come passare il cenone di vigilia o capodanno… - IAMMYLORD1 : RT @SalernoSal: Io non credo che medici, infermieri, assistenti ospedalieri stiano pensando a come passare il cenone di vigilia o capodanno… -